Olympia in Paris Märtens Achter über 200 Meter Rücken: „Alles scheißegal“

Olympiasieger Lukas Märtens hat in seinem letzten Rennen bei den Sommerspielen von Paris den achten Platz über 200 Meter Rücken belegt. Auf seiner Nebenstrecke schlug der 22-Jährige in persönlicher Bestzeit von 1:55,97 Minuten an. Zum deutschen Rekord von Jan-Philip Glania fehlte ihm nur eine Zehntelsekunde. Gold sicherte sich Hubert Kos aus Ungarn vor dem Griechen Apostolos Christou und dem Schweizer Roman Mityukov.