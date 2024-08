Leichtathletik Lyles will Sprint-Triple bei Olympia - „Kann nicht lügen“

In diesem Moment, kurz vor Mitternacht am Sonntagabend im Stade de France, war die Anspannung des 100-Meter-Finales bei Lyles abgefallen. Vor dem Start hüpfte er wie ein Flummi über die Bahn, wohl wissend, dass es eine knappe Entscheidung werden würde. Danach zeigte er bei der Pressekonferenz mit minimalem Abstand zwischen Daumen und Zeigefinger, was er meinte.