Olympische Spiele Lückenkemper im Halbfinale - „Gänsehaut“ bei Honsel

Der Leipziger Robert Farken qualifizierte sich über 1.500 Meter als Sechster seines Vorlaufs in 3:36,62 Minuten gerade noch direkt für das Halbfinale. Marius Probst wurde in seinem Vorlauf in 3:35,65 Minuten Siebter und hat nun noch die Chance, über die neu eingeführten Hoffnungsläufe das Halbfinale zu erreichen.