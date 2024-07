Aufsichtsrats-Chef über die langfristigen Pläne Wie der Sportcampus in Saarbrücken zu einem Top-Standort in Europa werden soll

Heinz König ist der Aufsichtsrats-Vorsitzende des Landessportverbandes für das Saarland (LSVS). Im Interview mit der Saarbrücker Zeitung erzählt König von der einst fixen Idee, den Sportcampus zu einem Trainingslager für Olympioniken zu machen, berichtet über die finanzielle Zukunft des LSVS aus seiner Sicht und die Herausforderungen, vor denen der LSVS in den nächsten Jahren steht. Außerdem erklärt er, was er sich von den saarländischen Politikern erhofft und was er sich von den Olympischen Spielen aus sportlicher Sicht wünscht.