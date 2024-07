Olympische Spiele Warum der Sportcampus Saar von der Boxwelt gelobt wird

Seit knapp einer Woche läuft am Sportcampus im Saarbrücker Stadtwald das größte Vorbereitungstrainingslager der Boxer auf die Olympischen Spiele außerhalb Frankreichs. 16 Nationen sind am Start, 65 qualifizierte Sportler, davon acht Medaillengewinner aus Tokio mit Olympiasiegerin Kellie Harrington aus Irland an der Spitze sowie fünf Topplatzierten bei Weltmeisterschaften.