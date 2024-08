König der Athleten „LeotheGerman“ als Gold-Favorit - Zehnkampf soll Schub geben

„Meine zwei schwächsten Disziplinen sind seine stärksten“, sagte Neugebauer über die abschließenden Wettbewerbe im Speerwurf und dem 1500-Meter-Lauf. Kaul sicherte sich bei seinem „Gänsehaut“-Wettkampf in München 2022 genau in diesen beiden Disziplinen EM-Gold. Läuft alles normal, führt Neugebauer nach acht Disziplinen aber mit so einem großen Vorsprung, dass es für Gold reicht. Doch wann läuft es in einem Zehnkampf schon normal?