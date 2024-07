Olympische Spiele Leichtathleten wollen „Gänsehaut“ erzeugen - Gold beflügelt

Mit den zwei Goldmedaillen von Freistilschwimmer Lukas Märtens und Vielseitigkeitsreiter Michael Jung war das deutsche Team furios in die Spiele gestartet, musste aber auch eine Reihe Enttäuschungen verkraften. In der zweiten Olympia-Hälfte rücken die Leichtathleten um Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo und den deutschen Zehnkampf-Rekordler Leo Neugebauer in den Fokus. Und nach der WM-Nullnummer von Budapest strebt der Verband wie in Rio de Janeiro 2016 und in Tokio 2021 drei Medaillen an.