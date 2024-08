Olympische Spiele Leichtathleten hoffen auf „Nervenkitzel“ und Medaillen

Bei der WM 2022 in Eugene hatten Weitspringerin Malaika Mihambo Gold und die Sprintstaffel der Frauen Bronze gewonnen. In Budapest ein Jahr später gab es keine Medaille, auch weil viele Leistungsträger verletzt fehlten. „Anders als im vergangenen Jahr in Budapest sind wir in Paris mit sämtlichen Topathleten an der Startlinie“, sagte Bügner. „Mit 79 Sportlerinnen und Sportlern stellen wir die größte Teilmannschaft der deutschen Olympia-Mannschaft.“