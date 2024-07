Läufer Dominic Lobalu Medaillenkampf für einen Läufer ohne Land

Info

Flüchtlingsteam bezeichnet die Mannschaft, die bei den Olympischen Spielen unter olympischer Flagge und Hymne startet. Sie besteht aus Sportlern, welche als anerkannte Flüchtlinge nicht für ihr Heimatland antreten können. Ausstattung und Finanzierung erfolgen im Rahmen der olympischen Solidarität, einem Hilfsprogramm des Internationalen Olympischen Komitees (IOC). Erstmals nahm das olympische Flüchtlingsteam an den Sommerspielen 2016 in Rio de Janeiro mit zehn Athleten teil, 2021 in Tokio waren es 29 Teilnehmer.

Sprinter Dominic Lobalu, wohnhaft in der Schweiz, gebürtig aus dem Südsudan, ist Teil des Flüchtlingsteams – ebenso der Dreispringer und Weitspringer Mohammad Amin Alsalami, ein in Berlin lebender Syrer, der sich aktuell am Sportcampus Saar in Saarbrücken auf seine ersten Olympischen Spiele vorbereitet. „Ich will zeigen, dass man auch als Flüchtling großartige Leistungen vollbringen kann“, sagt Alsalami.