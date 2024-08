Fußball bei Olympia Künzer: Kanada durch Drohnen-Affäre emotional gestärkt

DFB-Sportdirektorin Nia Künzer sieht den deutschen Viertelfinal-Gegner Kanada durch den Drohnen-Eklat emotional gestärkt. „Die haben sicherlich eine Situation, in der sie sehr eng zusammenrücken und es auch vielleicht allen zeigen wollen“, sagte die Ex-Weltmeisterin vor dem ersten K.o.-Spiel der Fußballerinnen von Bundestrainer Horst Hrubesch am Samstag in Marseille gegen die Olympiasiegerinnen von Tokio.