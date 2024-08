Sommerspiele in Paris Kroppen/Unruh holen Olympia-Silber im Bogenschießen

Bei der Neuauflage des WM-Finals aus dem Vorjahr hatte das Duo Kroppen/Unruh am Ende keine Chance gegen die abgezockten Asiaten. Schon 2023 in Berlin gab es nach einer Final-Niederlage Silber für die beiden Wahl-Berliner. In anderer Besetzung hatten die Südkoreaner, die generell als beste Bogenschützen der Welt gelten, zuletzt vor drei Jahren in Tokio bereits überlegen den Olympiasieg gefeiert, sie halten auch den Weltrekord mit dem gemischten Doppel. Bei den vergangenen Sommerspielen hatten Kroppen/Unruh in Japan noch den geteilten neunten Rang belegt und steigerten sich nun deutlich.