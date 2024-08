Bogenschießen Kroppen nach Silber-Coup im Einzel raus: „Bisschen zittrig“

Am Freitag hatte die 28-Jährige gemeinsam mit Florian Unruh in Paris Silber im Mixed-Team gewonnen, konnte das aber wegen ihres nächsten Starts am Tag darauf kaum feiern. „Ich habe versucht, den Abend so normal wie möglich zu gestalten“, sagte Kroppen der Deutschen Presse-Agentur: „Klar, man wacht morgens auf und sieht auf dem Nachttisch die Medaille liegen. Trotzdem habe ich gesagt, das war gestern und heute ist ein neuer Tag. Ich bin wirklich mit sehr, sehr viel Elan in den Tag gegangen.“