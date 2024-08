Finale bei Olympia Kretzschmar schwärmt über Handballer: „Demütig und leise“

Kretzschmar weiß, wie es sich anfühlt, mit dem Nationalteam Erfolge zu feiern. 2002 holte der Sportvorstand des Bundesligisten Füchse Berlin EM-Silber. Zwei Jahre später gehörte er bei den Sommerspielen in Athen zu den Silbermedaillengewinnern. Mit einem Sieg gegen Dänemark an diesem Sonntag (13.30 Uhr/ZDF und Eurosport) könnte die Auswahl von Bundestrainer Alfred Gislason diesen Erfolg noch überbieten. „Sie sorgt für eine positive Resonanz, die der deutsche Handball in der Form schon lange nicht mehr hatte. Das kann man gar nicht hoch genug bewerten“, adelte Kretzschmar die DHB-Auftritte in Frankreich.