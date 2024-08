Leichtathletik Krause zwischen Frust und Stolz - Neue Ziele auf der Straße?

Vor drei Jahren in Tokio war Krause Olympia-Fünfte, 2016 in Rio de Janeiro Sechste und 2012 in London Siebte. Diesmal konnte sie im Finale nicht das Tempo der Spitzengruppe mitgehen. Wie die Hindernis-Zukunft aussieht, ließ sie offen, „Ich bringe jetzt erst mal diese Saison zu Ende und dann muss man sich, glaube ich, sortieren und muss sich neue Ziele setzen“, sagte Krause, die mit einem Wechsel auf die Straße liebäugelt. „Ich sage mal so, wenn, dann wird es doch deutlich länger als das, was ich bisher gemacht habe.“