Leichtathletik Krause verpasst im vierten Olympia-Finale Top-Platzierung

Gold in diesem Rennen bei den Olympischen Spielen in Paris gewann Weltmeisterin Winfred Yavi aus Bahrain in Olympia-Rekordzeit von 8:52,76 Minuten. Silber ging an Tokio-Olympiasiegerin Peruth Chemutai aus Uganda in 8:53,34 Minuten. Dritte wurde die WM-Dritte Faith Cherotich aus Kenia. Sie gehörten zu einer Spitzengruppe, die sich schon früh abgesetzt hatte. Krauses Trierer Trainingskollegin Olivia Gürth war im Vorlauf trotz persönlicher Bestzeit ausgeschieden.