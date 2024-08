Bei Reit-Gold in Paris Kommentator Sostmeier gerührt: „Ich drück' mich mal weg“

Jessica von Bredow-Werndl holte in Paris Einzel-Gold vor Werth. Auch die 38 Jahre alte Siegerin und ihre Stute Dalera überhäufte Sostmeier mit Lob. „Es macht einen fast schon sprachlos. Es ist ein absoluter Genuss. Sie liefern in einer solchen Perfektion. Und Dalera, so kommt es einem vor, schenkt ihre Beine der Reiterin zum gemeinsamen Tanz.“