Kolumne Olympia vor der Haustür Nigerianische Basketballerinnen beim „Schnääkes“-Kauf – sind Olympioniken doch nur Menschen?

Sie sind einfach überall. Zuerst sah ich sie in der Halle am Saarbrücker Sportcampus laufen, werfen, dribbeln und schwitzen. Dann stand ich Tage später im Shuttle-Bus vom Sportcampus zurück in die Stadt, der komplett voll besetzt war durch unter anderem sie. Und am Dienstag, als ich kurz um die Ecke aus der Redaktion in den kleinen Stamm-Supermarkt in Alt-Saarbrücken gehe, stehen sie wieder da – einige der Basketballerinnen aus Nigeria. Aus dem Land, aus dem auch Dr. Alban kam, der mich in den 90ern musikalisch unheimlich faszinierte. Ich war ein Fan. Und jetzt bin ich wohl ein Fan der Basketballerinnen, auch wenn die mich gar nicht kennen.