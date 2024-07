Olympia vor der Haustür Fahnenträger gesucht – Inder finden sie am Sportcampus

Unsere tägliche Kolumne „Olympia vor der Haustür“ wird sich in den nächsten Tagen inhaltlich und örtlich ein wenig verändern. Je näher die Olympischen Spiele in Paris rücken, umso mehr Sportlerinnen und Sportler beenden ihre Vorbereitungen in den Pre-Camps am Sportcampus in Saarbrücken. Nigerias Basketballerinnen sind schon abgereist, Box-Olympiasiegerin Kellie Harrington aus Irland ist schon in Frankreich, weitere werden in den nächsten Tagen folgen. Wobei einige noch gar nicht da waren – wie die deutschen Ringer, die erst am 30. Juli nach Saarbrücken kommen und dort einen kurzen Zwischenstopp einlegen, bevor es für sie auch ins Olympische Dorf geht.