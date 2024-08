Olympia vor der Haustür Bei dieser olympischen Sportart wurde bis zum Tod gekämpft

Laufen, werfen, ringen, boxen, reiten. Das sind, etwas verkürzt gesagt, die Sportarten der Olympischen Spiele in der Antike. Am ruppigsten ging es dabei beim Allkampf, dem Pankration, zu. Der Sieg führte nur über K.o., Aufgabe oder den Tod des Gegners. Dabei war im Grunde wie heute bei Käfigkämpfen (Mixed Martial Arts) so gut wie alles erlaubt: Schläge und Tritte, Knie- und Ellenbogenstöße, Würfe, Hebel- und Würgegriffe. Autsch! Nur Beißen und Finger in die Augen drücken war verboten.