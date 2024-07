Kolumne Olympia vor der Haustür Von Seelsorgern, Gottesdiensten und Kondomen

Ich habe am Start-Wochenende gelernt, dass das Team D in Paris von zwei Seelsorgern begleitet wird. Das sei „gute Tradition seit über 50 Jahren“, wird die katholische Seelsorgerin Elisabeth Keilmann in einer Meldung der Katholischen Nachrichtenagentur zitiert. Die Pastoralreferentin im Bistum Essen wurde von einer Sportlerin mal als „Trainerin für die Seele“ bezeichnet. Zusammen mit dem evangelischen Olympia-Pfarrer Thomas Weber bietet sie Athleten, Trainern, Physiotherapeuten, Betreuern und Funktionären Gespräche an. Egal, ob diejenigen noch in der Kirche oder ausgetreten sind. „Alle sind willkommen“, sagt Keilmann.