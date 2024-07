Olympia vor der Haustür Warum am Sonntag beim Besuch der Dopingjäger in Saarbrücken Aufregung herrschte

Dass der Sportcampus Saar im Saarbrücker Stadtwald aktuell so etwas wie ein kleines olympisches Dorf ist, haben wir mehrfach schon aufgeschrieben. Gut 400 Sportlerinnen und Sportler sowie ihre Betreuer legen hier den letzten Feinschliff für Olympia in Paris an. Geschätzt mindestens zehn potenzielle Goldmedaillenkandidaten schwitzen regelmäßig auf dem Campus. Das ruft Interesse hervor – bei Medien wie uns oder den Kollegen des Saarländischen Rundfunks, die mittlerweile auch ab und an mal am Campus auftauchen, bei Autogrammsammlern aus Deutschland – und natürlich bei der Wada, der Welt-Anti-Doping-Agentur.