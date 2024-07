Kolumne Olympia vor der Haustür Wenn dich der Milchschaum aus der Fassung bringt

Seidel hat viel gesehen von der Welt, war auch in Tokio bei den Corona-Spielen dabei. Was er aber in der riesigen Mensa im Dorf findet, das ist selbst für den weit gereisten St. Ingberter eine Neuheit: Ein Kaffee-Automat von Costa Coffee, der zweitgrößten Kaffehaus-Kette der Welt, schafft es, innerhalb von Sekunden Milchschaum auf einen Capuccino zu zaubern, der eins zu eins ein zuvor hochgeladenes Foto darstellt. In diesem Fall ein Selfie von Seidel und seinen Mitreisenden vom Saarbrücker Bahnhof. „Unglaublich, oder?“, sagt Seidel, „das hab ich noch nie gesehen.“ Wir sind gespannt, was Seidel in den nächsten Tagen noch entdecken wird.