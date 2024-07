Krimi-Sieg zum Olympia-Auftakt „Können alle schlagen“: Volleyballer in Medaillenlaune

Die Tür zum Viertelfinale steht nach der geglückten Revanche für die Niederlage im Juni weit offen. Die Deutschen fanden dabei nach Problemen in der Vorbereitung genau die Nervenstärke in der Crunchtime wieder, die im vergangenen Jahr die Olympia-Qualifikation gebracht hatte. „Ich habe in den schwierigen Phasen versucht, mehr mit dem Trainerteam zu kommunizieren. Gerade wir Alten müssen sehr viel Selbstvertrauen ausstrahlen“, berichtete Kapitän Lukas Kampa.