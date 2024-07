Sommerspiele in Paris Köhler über Olympia-Busse: „Alles ein bisschen chaotisch“

Schwierigkeiten beim Transport sorgen bei den Schwimm-Wettbewerben der Olympischen Spiele weiter für Gesprächsstoff. „Die Transporte sind nicht so, wie sie sein sollten, die letzten Tage. Es ist alles ein bisschen chaotisch“, sagte Weltmeisterin Angelina Köhler. Die Schmetterlingsschwimmerin berichtete davon, dass Athletinnen und Athleten in den Bussen teilweise auf dem Boden sitzen mussten. „Deswegen ist es manchmal ein bisschen schwierig. Aber das haben ja alle, das Problem. Deswegen schauen wir mal, wie es weitergeht.“ Am Freitag sei die Fahrt zur Halle in Ordnung gewesen.