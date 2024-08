Sommerspiele in Paris Kletterin Dörffel nach Olympia-Auftakt mit großem Rückstand

Beim Bouldern geht es darum, schwierige Aufgaben in Absprunghöhe zu erklettern. Die 24-Jährige konnte keines der vier Elemente im Halbfinale komplett bewältigen. Der Lead-Teil ist das klassische Seilklettern: Je weiter die Athletinnen und Athleten an der Wand nach oben kommen, umso mehr Punkte gibt es. Maximal sind in beiden Teilen je 100 Zähler möglich.