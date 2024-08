Schwimmen bei Olympia „Kleines Fan-Girl“: Gose genießt Auftritte mit Ledecky

Über 800 Meter Freistil war Ledecky zum vierten Mal in Serie zu Olympia-Gold geschwommen, Gose Fünfte geworden. Dass Ledecky auch bei den Spielen 2028 in Los Angeles an den Start gehen will, stört die Magdeburgerin aber überhaupt nicht. Das sei für sie „auch ein Ansporn, sich noch weiter nach vorne zu kämpfen“, erklärte sie.