Segel-Wettbewerbe Kite-Premiere: „Schnellste Disziplin bei Olympia“

Mit spektakulären Wettfahrten hat der Kitesport seine Premiere bei den olympischen Segel-Wettbewerben gefeiert. Vor Tausenden Zuschauern stieg der Oldenburger Jannis Maus als Achter in die Serie der Rennen vor Marseille ein. „Wir sind absolut die schnellste Disziplin der Olympischen Spiele. Die Bahnradfahrer kommen nahe dran mit 70, 80 Stundenkilometern in der Spitze, aber sonst ist niemand annähernd so schnell wie wir“, sagte Maus.