Olympische Spiele Keine Medaille: Pistolenschütze Reitz Fünfter -Janßen raus

Der gebürtige Sachse Reitz, dem in der Qualifikation eine perfekte 100er-Serie gelungen war, lag lange in Reichweite der Medaillenränge. Am Ende mangelte es allerdings an Konstanz. „Ich bin zufrieden. Es war für mich er nur das Bonusprogramm, weil sich ja kein anderer Spezialist qualifiziert hatte“, sagte Reitz. Auch Walter startete aussichtsreich 10,2 Ringen, hatte dann zu viele 9er-Schüsse. „Fünfter oder Sechster war so meine Vorstellung, das hat ja geklappt“, meinte Walter.