Olympia-Fußball Kapitänin Popp lässt Zukunft im Nationalteam offen

Popp hatte schon nach der EM 2022 in England und dem WM-Debakel 2023 in Australien mit einem Ende ihrer internationalen Karriere geliebäugelt. Deutschlands dreimalige Fußballerin des Jahres ist bei den Spielen in Frankreich die einzige verbliebene Spielerin, die schon beim Olympiasieg 2016 in Rio auf dem Rasen stand. Die Partie gegen Spanien war ihr 144. Länderspiel seit 2010. Dabei erzielte sie 67 Tore. In Wolfsburg läuft ihr Vertrag noch bis 2025.