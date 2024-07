Vorbereitung für Paris auf der Saar Wieso Nigerias Kanutinnen auf ihre Boote warten mussten

Am Saarbrücker Sportcampus wird an allen Ecken und Enden trainiert. Nur zwei Athletinnen aus Nigeria können sich nicht im Saarbrücker Stadtwald auf die Olympischen Sommerspiele in Paris vorbereiten. Die Kanufahrerinnen Beauty Akinaere Otuedo und Ayomide Bello brauchen nämlich naturgemäß Wasser für ihren Sport, deswegen trainieren sie auf der Saar, bei der Saarbrücker Rudergesellschaft Undine. Dass sie dort alleine sind, macht ihnen aber nichts aus. „Ich liebe es hier, in Ruhe zu trainieren“, sagt Bello.