Zweier-Kajak bei Olympia Kajak-Vierer: Erst miteinander, jetzt gegeneinander

Schon in den Vorläufen nur eine Stunde nach dem Vierer-Lauf überzeugten die beiden Duos Max Rendschmidt (Essen) und Liebscher-Lucz (Dresden) sowie die beiden Potsdamer Max Lemke und Jacob Schopf mit Vorlaufsiegen und den direkten Halbfinaleinzug. „Wir haben das gewonnen, was wir gewinnen wollten. Den Haupt-Fokus haben wir mit hundert Prozent erfüllt, das war alles, was wir erreichen wollten“, meinte Schopf, der in Tokio vor drei Jahren Gold im Zweier mit Max Hoff noch im Endspurt verloren hatte. „Der Zweier ist jetzt die Zugabe. Da werden wir höchst professionell reingehen. Die Vorläufe haben gezeigt, dass wir uns nicht verstecken müssen.“