Olympia-Premiere Kajak-Cross-Premiere: Funk sieht „andere Sportart“

Das Kuriose am Kajak-Cross ist, dass die mit Luft befüllten Torstäbe beim Anfahren mit dem Paddel oft zur Seite geschlagen werden. Und der Führende nicht selten von den heranstürmenden Kontrahenten überfahren wird. Der Grat ist schmal, trifft der Gegner den vor ihm fahrenden zum Beispiel mit der Bootsspitze am Oberkörper oder Kopf, dann wird er disqualifiziert. Wird ein Tor, das per Pfeilrichtung befahren werden muss, nicht korrekt umfahren oder ist die Rolle nicht regelkonform ausgeführt, wird dies als Fehler gewertet und der Paddler rutscht an die letzte Stelle. Taktik ist ebenfalls möglich, denn es gibt zwei Aufwärtstore mit jeweils zwei Torstäben, wobei der Paddler entscheiden kann, welches er befahren möchte. Das muss man spontan nach Rennsituation entscheiden. Insgesamt kämpfen 37 Frauen und 38 Männer um olympisches Edelmetall. Die Viertel- und Halbfinals sowie das kleine und große Finale werden am Montag ausgefahren.