Talent war schon früh erkennbar „Moritz ist ein großes Vorbild“ – so erlebte Moritz Reicherts erste Jugendtrainerin das Volleyball-Länderspiel

Saarbrücken · Abteilungsleiterin Marion Schwinn vom TV Lebach verfolgte das Länderspiel ihres einstigen Schützlings Moritz Reichert in Saarbrücken auf der Tribüne. Was sie über dessen Anfänge auf dem Volleyball-Feld sagt und was ihn für sie besonders auszeichnet.

22.07.2024 , 10:19 Uhr

Volleyball-Nationalspieler Moritz Reichert mit seiner ersten Jugendtrainerin beim TV Lebach, Marion Schwinn. Foto: Thomas Wieck

Von Stefan Regel Redakteur Sport