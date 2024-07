Gold-Traum geplatzt Judo-Star Abe weint nach Schock über Olympia-Aus

Abe hatte seit 2019 keinen offiziellen Wettkampf mehr verloren und war in der Gewichtsklasse bis 52 Kilogramm als eine der Favoritinnen auf die Matte gegangen. Drei Jahre nachdem sie genau wie ihr Bruder Hifumi Abe in der Heimat Olympia-Gold gewonnen hatte, zerplatzte der Traum vom erneuten Coup in Frankreich aber früh.