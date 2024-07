Olympische Spiele Judo-Duo Wandtke und Starke scheitert im Achtelfinale

Der Deutsche Judo-Bund wartet bei den Spielen in Frankreich damit weiter auf die erste Medaille. Große Hoffnungen ruhen auf Eduard Trippel, der vor drei Jahren in Tokio Olympia-Silber holte und am Mittwoch in der Klasse bis 90 Kilogramm startet. Der Star im Team ist Weltmeisterin und Fahnenträgerin Anna-Maria Wagner, die am Donnerstag in der Klasse bis 78 Kilogramm auf die Matte geht.