Olympische Spiele Judo-Duo holt in Paris erste Medaillen für Israel

Fahnenträger Peter Paltchik und die frühere Weltmeisterin Inbar Lanir haben Israel die ersten Medaillen bei den Olympischen Spielen in Paris beschert. Das Duo wurde bei den Judo-Wettkämpfen in der Champ-de-Mars-Arena von vielen Fans mit Israel-Fahnen unterstützt und lautstark angefeuert. Paltchik holte Bronze in der Gewichtsklasse bis 100 Kilogramm. Lanir gewann Silber in der 78-Kilo-Klasse und besiegte im Halbfinale dabei die deutsche Hoffnungsträgerin Anna-Maria Wagner.