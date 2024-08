Interview John Owen Enoh Was die Nigerianer vom Sportcampus Saar lernen wollen

Hoher Besuch am Sportcampus in Saarbrücken: Nigerias Minister für sportliche Entwicklung, John Owan Enoh, besuchte die Athletinnen und Athleten seines Landes bei der Vorbereitung auf die Paralympics und machte sich selbst ein Bild von den Sportstätten, in denen sich vor wenigen Wochen auch viele nigerianische Teilnehmer an den Olympischen Spielen von Paris den letzten Feinschliff abholten. SZ-Mitarbeiter Patric Cordier sprach mit Enoh über diese Kooperation.