Olympische Spiele „Jetzt wollen wir alles“: Handballer greifen nach Gold

Ein Tag bleibt dem jungen DHB-Team, um das dramatische und hochemotionale Viertelfinale gegen den Gastgeber zu verarbeiten. Eine halbe Stunde nach Abpfiff hatte am Mittwochabend noch niemand realisiert, was sich da gerade vor etwa 27.000 frenetischen Handball-Fans in Lille abgespielt hatte. „Eigentlich gibt es so etwas gar nicht. Ich suche die ganze Zeit nach etwas Vergleichbarem, aber ich finde nichts“, sagte Dahmke, der mit dem DHB-Team in der Vorrunde 33:31 gegen Spanien gewonnen hatte.