Debatte um Zeremonie Jetzt auch Trump: Weitere Kritik an Olympia-Eröffnungsfeier

Ungeachtet dieser Erklärung kündigte der katholische Bischof von Nîmes in Südfrankreich eine sogenannte Wiedergutmachungsmesse an, um die aus seiner Sicht während der Olympia-Eröffnung entstandene „Schmähung des christlichen Glaubens“ zu heilen. „Eine wahre Beleidigung des Herrn wurde in Paris bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele durch die Aufführung einer Parodie des letzten Abendmahls begangen“, teilte Bischof Nicolas Brouwet (61) mit. Er rief alle Geistlichen im Bistum auf, eine Messe zur Wiedergutmachung zu feiern. Er selber werde diese am Samstag in der Kathedrale von Nîmes zelebrieren.