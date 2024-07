Chinas Riege patzt Japans Turner gewinnen Olympia-Gold in der Mannschaft

Paris · Chinas Turner führen lange souverän. Wegen Patzern am Reck aber geht Team-Gold in Paris an Japan. Die deutsche Riege ist vor dem Finale ausgeschieden.

29.07.2024 , 20:18 Uhr

Die Turner aus Japan gewinnen Gold im Team-Finale. Foto: Marijan Murat/dpa

Japans Turner sind Mehrkampf-Olympiasieger in der Mannschaft. Der siebenmalige Weltmeister gewann das Finale bei den Olympischen Spielen in Paris mit 259,594 Punkten und damit das insgesamt siebte Mal Olympia-Gold. Dabei profitierte das Team um Mehrkampf-Olympiasieger Daiki Hashimoto auch von unerwarteten Patzern des bis zum letzten Gerät Reck führenden Favoriten China, der sich mit 259,062 Zählern und Silber zufriedengeben musste. Bronze ging an die USA mit 257,793 Punkten. Die deutsche Mannschaft hatte den Einzug ins Finale der besten Acht verpasst. In der Qualifikation am Samstag hatten 245,395 Punkten für Barren-Weltmeister Lukas Dauser (Unterhaching) Andreas Toba (Hannover), Nils Dunkel (Halle/Saale), Pascal Brendel (Wetzlar) und Timo Eder (Ludwigsburg) zu Rang elf gereicht. © dpa-infocom, dpa:240729-930-188111/1

(dpa)