Olympia Italiens Fahnenträger verliert Ehering bei Eröffnungsfeier

Der Fahnenträger des italienischen Olympia-Teams, Gianmarco Tamberi, hat während der Eröffnungsfeier zu den Spielen in Paris seinen Ehering in der Seine verloren. Der 32 Jahre alte Hochspringer gehörte auf dem Boot der italienischen Delegation zu den Sportlern, die am wildesten feierten. In all dem Trubel und bei heftigem Regen rutschte jedoch sein Ehering vom Finger und fiel vom Boot ins Wasser, wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa berichtete.