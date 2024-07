Fauxpas bei Eröffnungsfeier IOC-Chef entschuldigt sich bei Südkoreas Präsidenten

Wie Südkoreas amtliche Nachrichtenagentur Yonhap berichtet, sagte der in Westdeutschland geborene Bach, dass er - als jemand, der in einem geteilten Land aufgewachsen sei - die Gefühle der südkoreanischen Bevölkerung nachempfinden könne. Er werde alles dafür unternehmen, dass sich ein ähnlicher Vorfall nicht wiederholen werde. Der Sportfunktionär hat am Samstag ein zehnminütiges Telefongespräch mit Yoon geführt.