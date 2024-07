Der Sportminister zum LSVS Jost steht hinter den LSVS-Vorständen

Bei den Pre-Camps am Saarbrücker Sportcampus ist langsam, aber sicher ein Ende in Sicht. Der Montag wurde zum großen Abreisetag vieler Athleten, der Schnellzug von Saarbrücken nach Paris wurde quasi zum „Pre-Camp-Zug“, vollgepackt mit Weltklassesportlern, die in Saarbrücken den letzten Feinschliff an die Form legten, um in Paris zu glänzen. Beinahe wäre auch Nick Werner vom Organisationsteam des LSVS nach Frankreich mitgenommen worden. Der war nämlich beim Beladen des Zugs mit zig Koffern – alleine Indiens Badminton-Superstar PV Sindhu hatte ein halbes Dutzend dabei – behilflich und schaffte es erst nach dem Abfahrtspfiff des Schaffners noch gerade so aus dem Abteil.