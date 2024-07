Olympische Spiele Imposanter Schlussakt: Frauen-Doppelvierer bejubelt Coup

Am Ende des imposanten Schlussspurts entluden sich die Emotionen. Lauter noch als die siegreichen Britinnen bejubelte der Frauen-Doppelvierer den ungewöhnlichen Coup und den Gewinn der Bronzemedaille. In scheinbar aussichtsloser Lage mobilisierte die Crew um Schlagfrau Pia Greiten (Osnabrück) noch einmal letzte Kräfte und wurde belohnt. Mit einem Mal waren alle Entbehrungen der vergangenen Wochen vergessen: „Es hat sich alles gelohnt, was man dafür reingesteckt hat. Der ganze Verzicht, die ganzen schweren Stunden. Das fühlt sich grandios an“, schwärmte die Dortmunderin Tabea Schendekehl mit seligem Lächeln.