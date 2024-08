Olympische Spiele Im Urlaub nachnominiert: Ringer Lazogianis verpasst Coup

Nach einer turbulenten Vorbereitung hat Lucas Lazogianis in seinem Auftaktkampf bei den Olympischen Spielen eine Überraschung knapp verpasst. Der 23-Jährige hatte den kubanischen Weltmeister Gabriel Rosillo in der Gewichtsklasse bis 97 Kilogramm am Rand einer Niederlage, kassierte kurz vor Schluss dann aber noch die entscheidende Wertung gegen sich. Sollte Rosillo am Abend das Finale erreichen, darf Lazogianis am Mittwoch aber in der Hoffnungsrunde noch mal ran und in dieser zumindest noch um Bronze kämpfen. Gold oder Silber sind nicht mehr möglich.