Olympische Spiele Honsel Sechste im Hochsprung - Favoritin siegt

So wurden Iryna Geraschtschenko (Ukraine) und Eleanor Patterson (Australien) mit 1,95 Metern Dritte. Beide hatten zuvor die wenigsten Fehlversuche. „Es ist schade: Bronze ging mit der gleichen Höhe weg“, sagte Honsel. Nur in der Halle war sie in ihrer Karriere höher als 1,95 gesprungen. „Ich bin auf jeden Fall sehr happy mit dem sechsten Platz. 1,98 wäre ich gerne gesprungen, aber 1,95 ist eine mega Leistung.“