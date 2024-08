Leichtathletik Hoffen auf die Kapitäne: Mihambo und Weber in Medaillen-Form

Mihambo möchte längstens bis zu den Olympischen Spielen in Los Angeles 2028 weitermachen. Dort will der Verband wieder in Mannschaftsstärke und als Teil der Top 5 in der Welt überzeugen. „Wir haben auf jeden Fall Potenziale, die in den letzten Jahren leider nicht wie erhofft ausgeschöpft werden konnten“, sagte Mihambo. „Es geht mittelfristig darum, wieder mehr den Anschluss an die internationale Spitze zu finden. Größere Erfolge in der Breite werden sich erst langfristig einstellen.“