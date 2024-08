Olympische Spiele Hockey-Zoff wirkt nach: „Größere Schande gibt es nicht“

So ganz vergessen konnten die deutschen Hockey-Männer den Ärger um den üblen Ausraster des Niederländers Duco Telgenkamp auch in ihrer langen Pariser Partynacht nicht. „Ich werde keine Sperre fordern“, sagte Bundestrainer André Henning am Tag nach dem hitzigen Ende im Olympia-Finale: „Das ist nicht meine Aufgabe. Was er jetzt an öffentlicher Kritik abkriegt, ist schon schwer genug.“