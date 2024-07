Erfolgreiche Vorrunde Hockey-Männer nach drittem Sieg im Olympia-Viertelfinale

Die deutschen Frauen stehen nach ihrem zweiten Sieg in der dritten Begegnung dicht vor dem Einzug in die Runde der besten Acht. Gegen Gastgeber Frankreich hatte die Mannschaft von Trainer Valentin Altenburg beim 5:1 wenig Mühe. In den verbleibenden beiden Spielen in der Gruppe A geht es für den EM-Dritten am Freitag (10.00 Uhr) gegen China und am Samstag (19.45 Uhr) gegen den EM-Zweiten Belgien.