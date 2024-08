Ein Sieg bis zur Medaille Hockey-Männer bei Olympia weiter - Halbfinale gegen Indien

„Unfassbar geil. Das letzte richtig wichtige Spiel haben wir 2016 gegen Argentinien bestritten. Es ist acht Jahre her, aber es fühlt sich trotzdem sehr gut an. In einem Olympia-Halbfinale muss alles reingehalten werden - das werden wir auch machen“, sagte Tom Grambusch. „Wir sind überglücklich, dass wir das Ding gewonnen haben“, fügte Siegtorschütze Justus Weigand in der ARD an.